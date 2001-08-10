Более 2200 фестивальных сетов было продано во время гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице завершился гастрономический марафон "Пельмень и его друзья", участие в котором принимали 11 кафе и ресторанов города. За три недели их посетители съели более 2200 фестивальных сетов. А это почти в два раза больше, чем в прошлом году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По традиции каждое из заведений общественного питания разработало особенное меню, состоящее из трех позиций, главным блюдом в котором были пельмени в разных вариациях национальных кухонь мира в авторской интерпретации. Особое внимание шеф-повара уделили оригинальной подаче.

Как рассказали в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, в этом году рекордсменом по продажам стал фестивальный сет с пельменями с начинкой из синекорого палтуса и лосося. Его отведали почти 850 жителей Южно-Сахалинска.

Напомним, гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» - одно из мероприятий, проводимых в рамках зимнего фестиваля «День пельменя», который в этом году состоится 9 декабря в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Здесь с 10.00 организаторы развернут торговые ряды, в 11.00 начнется торжественное мероприятие с культурно-развлекательной программой.

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