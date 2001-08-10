В Амурской области возле вышки сотовой связи нашли тело подростка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сковородинском округе Приамурья погиб подросток. Тело мальчика 2007 года рождения было обнаружено 30 ноября у вышки сотовой связи близ станции Мадалан, пишет ИА "Порт Амур".
Информацию подтвердили в прокуратуре региона. По факту случившегося идет проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Как уточнили в пресс-службе надзорного органа, на место выезжал окружной прокурор. Был установлен факт повреждения ограждения вышки. Собственнику внесено представление с требованием устранить нарушение.
«По факту случившегося организовано проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка работе системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Следственным отделом проводится процессуальная проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры», - сообщили в ведомстве.
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