Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2023
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13:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Большегруз слетел с дороги на Ловецком перевале

Большегруз слетел с дороги на Ловецком перевале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Ловецком перевале с трассы слетел большегруз. ДТП произошло 5 декабря около 12 дня, сообщает astv.ru.

Информатор рассказал, что, судя по расположению, грузовик двигался в сторону Невельска. На перевале его выбросило с трассы.

- Дороги - как зеркало, очень скользкие. Их не посыпают вообще, - отметил автомобилист.

Пострадавших в аварии, скорее всего, нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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