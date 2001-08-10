13:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Большегруз слетел с дороги на Ловецком перевале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Ловецком перевале с трассы слетел большегруз. ДТП произошло 5 декабря около 12 дня, сообщает astv.ru.
Информатор рассказал, что, судя по расположению, грузовик двигался в сторону Невельска. На перевале его выбросило с трассы.
- Дороги - как зеркало, очень скользкие. Их не посыпают вообще, - отметил автомобилист.
Пострадавших в аварии, скорее всего, нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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