Работники АЗС в Приморье почти полгода воровали топливо и продавали его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Дальнегорске работники АЗС похищали топливо, а затем его перепродавали. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
"Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморью и работниками службы собственной безопасности нефтяной компании раскрыта схема хищения нефтепродуктов на автозаправочных станциях в Дальнегорске Приморского края. Используя возможность обхода системы контроля отпуска нефтепродуктов, операторы АЗС похищали топливо, реализовывали его покупателям, а вырученные деньги присваивали", - рассказали в пресс-службе.
За 5 месяцев сотрудники АЗС похитили более 4 тысяч литров нефтепродуктов. Причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей. Задержаны 10 сотрудников АЗС, причастных к совершению преступления, 8 из которых дали признательные показания.
Возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.
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