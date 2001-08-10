Работники АЗС в Приморье почти полгода воровали топливо и продавали его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Дальнегорске работники АЗС похищали топливо, а затем его перепродавали. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

"Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморью и работниками службы собственной безопасности нефтяной компании раскрыта схема хищения нефтепродуктов на автозаправочных станциях в Дальнегорске Приморского края. Используя возможность обхода системы контроля отпуска нефтепродуктов, операторы АЗС похищали топливо, реализовывали его покупателям, а вырученные деньги присваивали", - рассказали в пресс-службе.

За 5 месяцев сотрудники АЗС похитили более 4 тысяч литров нефтепродуктов. Причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей. Задержаны 10 сотрудников АЗС, причастных к совершению преступления, 8 из которых дали признательные показания.

Возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.