Бездомному жителю Амурской области предложили пожить в машине, а тот продал ее за 67 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который похитил чужой автомобиль. Чтобы «провернуть» преступление, он прибегнул к помощи эвакуатора, пишет ИА «Порт Амур».
Как сообщает пресс-служба суда, ночью в апреле 2023 года благовещенец, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, вызвал эвакуатор-манипулятор, погрузил на него автомобиль Honda Shuttle и скрылся с ним с места преступления. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей.
Пресс-служба приводит фрагмент показаний благовещенца, из которого следует, что он похитил машину, в которой ему предлагали пожить:
«Познакомился с мужчиной по имени Петр. Фамилии не знает. Когда распивали алкоголь, сказал ему, что возникли трудности с проживанием. Тот сказал, что у него есть неисправный Honda Shuttle, можно временно пожить в нем. Автомобиль был без ключей, не закрывался и со спущенными колесами. В эту же ночь решил продать машину, так как нуждался в деньгах. Нашел на сайте объявление о скупке автомобилей, позвонил, сказал, что хочет продать свой Honda Shuttle за 70 тысяч рублей. Ему сказали, надо пригнать авто. Так как машина была не на ходу, вызвал эвакуатор, погрузил на борт. Покупателю объяснил, что у него заняли деньги под залог автомобиля, позже привезет ПТС. Ему перевели на карту 67 тысяч рублей. Деньги потратил».
В итоге мужчина предстал перед Благовещенским городским судом, и его приговорили к 4 годам колонии общего режима.
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