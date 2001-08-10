Из-за отключений света в Невельском районе сахалинская прокуратура проводит проверку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельская городская прокуратура организовала проверку по факту ограничения электроснабжения в нескольких сёлах района. В непогоду сегодня, 29 ноября, в Горнозаводске, Лопатино, Заречье, Амурском, Селезнёво произошли аварии на сетях. Люди остались без света, пишет astv.ru.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований к бесперебойному электроснабжению населения, достаточности принимаемых мер по устранению аварийной ситуации на сетях электроснабжения", - говорят в сахалинской прокуратуре.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Обращения граждан по вопросам некачественного электроснабжения принимают в Невельской городской прокуратуре по адресу: Невельск, ул. Ленина, 9, а также по телефонам: 8(42436)6-29-80, 8(42436)6-29-81, электронной почте [email protected].