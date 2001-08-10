На Камчатке прохожие помогли бабушке, сломавшей ногу из-за гололеда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском случайные прохожие помогли бабушке, попавшей в беду. Из-за гололеда пожилая женщина поскользнулась и сломала ногу. На выручку ей пришла девочка-подросток и две девушки. Об этом корреспонденту редакции ТК «41 Регион» рассказала дочь пострадавшей.

«22 ноября моя мама гуляла по району «Горизонт» и около дома, расположенного на улице Космический проезд, 20 упала и сломала ногу. Ей на помощь подошла девочка лет 14-ти. К сожалению, не знаю имени. Она помогла маме подняться. Также остановилась машина с двумя девушками. Маме помогли сесть в машину и дождаться меня и мужа сестры, чтоб мы её отвезли в «травму»», - рассказала обратившаяся в редакцию горожанка.

Через СМИ женщина решила поблагодарить неравнодушных жительниц Петропавловска, которые поспешили прийти на помощь незнакомому человеку.

«Хочу выразить большое человеческое спасибо и девочке, и двум девушкам, которые не прошли мимо пожилой женщины и помогли. К сожалению, не знаю ваших имён и не запомнила машину. Спасибо вам огромное!», - добавила дочь пострадавшей.