Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2023
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Следователи устанавливают причины аварий на теплотрассах в Южно-Сахалинске
15:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следователи устанавливают причины аварий на теплотрассах в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению об аварии на сетях теплоснабжения в областном центре, в результате чего без отопления остались 89 жилых домов, организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за  содержание тепловых сетей и коммуникаций в надлежащем состоянии, а также бесперебойное обеспечение населения отоплением и горячим водоснабжением.

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