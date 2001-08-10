15:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Следователи устанавливают причины аварий на теплотрассах в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению об аварии на сетях теплоснабжения в областном центре, в результате чего без отопления остались 89 жилых домов, организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание тепловых сетей и коммуникаций в надлежащем состоянии, а также бесперебойное обеспечение населения отоплением и горячим водоснабжением.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
17:03 23 Ноября Более пяти тысяч жителей острова выбрали Единую карту сахалинца от ВТБ
17:08 24 Ноября Дети выбрали мессенджеры: лидером роста трафика стал Telegram
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
Выбор редакции
- 10:44 Вчера С начала года в Южно-Сахалинске демонтировано порядка 50 жилых домов
- 11:05 27 Ноября Хоккеисты "Кристалла" уступили "Манулу" в гостевой серии
- 14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
- 14:36 24 Ноября С 15 по 17 декабря в кинотеатре "Октябрь" в Южно-Сахалинске пройдет Фестиваль китайского кино
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?