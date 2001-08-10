Амурчанка убила сына за то, что он решил забрать спиртное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области осудили 54-летнюю женщину. Ей пришлось ответить за убийство собственного сына. Амурчанку наказали сроком в колонии, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру региона.

Речь идет о жительнице села Поздеевка Ромненского района. Трагический случай произошел в июле этого года. Амурчанка вместе со своим сыном и двумя общими знакомыми распивали спиртное по месту ее жительства. Между матерью и сыном произошла ссора - из-за того, что сын с гостями решил уйти и забрать спиртное с собой. Это не понравилось хозяйке дома, и она кухонным ножом нанесла один удар в лицо и три проникающих ножевых ранения в спину уходящему от нее сыну. Тот скончался от полученных ранений.

В итоге амурчанка предстала перед Ромненским районным судом. Ей дали семь лет и шесть месяцев колонии общего режима, сообщает областное следственное управление.