Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2023
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11:37, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье машина рыбака провалилась под лед

В Приморье машина рыбака провалилась под лед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье реки постепенно покрываются льдом. Не дождавшись полного замерзания воды, воодушевлённый рыбак выехал на реку Артемовка в Приморья на машине. Однако, лед не выдержал и автомобиль провалился в воду, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал trepangdv_exclusive.

О том, что первый лед слишком тонкий и на него не что выезжать, но и выходить опасный знает каждый. Но житель Приморья пренебрег предупреждениями и отправился на зимнюю рыбалку на машине. В конце концов, автомобиль оказался наполовину под водой.

"Первый лед. Можно прям с машины ловить. Я специально окошко открыл. Зачем лунки бурить? Сейчас здесь и буду корюшку ловить. Говорят, что клюет хорошо. Нужно только как-то удочки из машины забрать", - говорит хозяин утонувшего автомобиля.

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