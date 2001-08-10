На Камчатке охранник сломал челюсть посетителю торгового центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском полиция проверяет информацию об избиении 21-летнего парня охранниками супермаркета «Шамса» на 10-м километре, сообщает ИА «Кам 24».
Как рассказала мама потерпевшего парня телерам-каналу «ЧП-Камчатка» инцидент произошел в минувшую субботу.
«Сын вернулся домой примерно в 19 часов: лицо опухшее, изо рта текла кровь. На все расспросы он ответил лишь: «Шамса, охранник», – рассказала женщина.
Она сама отправилась в «Шамсу», чтобы выяснить подробности происшествия, вошла в пункт охраны. Там находились пожилой мужчина и три охранника. Они, по словам женщины, «надменно смеялись», глядя ей в лицо.
«Всё же, матери пострадавшего удалось выяснить фамилии работников смены и посмотреть записи с камер видеонаблюдения. К сожалению, происходившее попало в слепую зону. Видно было только как охранники бежали по улице в сторону входа в «Кари», – пишет «ЧП-Камчатка».
Горожанка обратилась в полицию, на подозреваемого составили заявление. В свою очередь пострадавшего парня увезли в больницу, предварительный диагноз: двойной перелом челюсти.
В краевом управлении МВД информагентству «Кам 24» подтвердили, что получили заявление об избиении парня в «Шамсе» в субботу, 25 ноября. Сейчас полицейские проводят доследственную проверку и ждут данных судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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