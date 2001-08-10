На Камчатке руководитель управляющей компании украл более18,5 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отношении безработного жителя Петропавловска-Камчатского, который фактически является владельцем и руководителем управляющей компании, возбуждено дело по статье «мошенничество», сообщает ИА «Кам 24».
В управлении ФСБ России по Камчатскому краю рассказали, что выявили факт хищения свыше 18,5 миллиона рублей, полученных коммерческой организацией с населения в качестве платежей за жилищно-коммунальные услуги.
В совершении преступления подозревается официально безработный житель краевого центра. «Фактически являясь владельцем и руководителем ООО РКЦ "Альтернатива", путём обмана назначенных им двоих генеральных директоров компании, подозреваемый совершил хищение свыше 18,5 миллиона рублей, находившихся на счете организации. Денежные средства поступили от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги», – прокомментировали в УФСБ по Камчатскому краю.
На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственное управление УМВД по Камчатскому краю возбудило в отношении жителя Петропавловска-Камчатского уголовное дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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