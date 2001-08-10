Два молодых сахалинца украли три аккумулятора, но продать их не успели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от гражданина 1985 года рождения о том, что у него с автотехники похитили 3 аккумулятора, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых в краже имущества. Ими оказались двое жителей Долинского района в возрасте 18 и 16 лет.

Как выяснилось, вечером 16 ноября фигуранты проникли на территорию фермерского хозяйства в селе Октябрьское Долинского района, откуда похитили 3 аккумулятора, сняв их с 2-х тракторов и одного грузового автомобиля. Общий ущерб составил 34 000 рублей. Похищенное имущество молодые люди не успели реализовать. В дежурные сутки они были задержаны сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину), продолжается.