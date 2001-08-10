Жителя Приморья раздавил собственный грузовик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трагедия произошла в поселке городского типа Зарубино в Хасанском районе Приморья. Здесь в минувший понедельник мужчину насмерть раздавил собственный грузовик Mitsubishi Fuso, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД Приморья.

«Из-за неправильной парковки на склоне грузовик самопроизвольно начал катиться назад, - описали ход событий полицейские. - В результате неудачной попытки остановить автомобиль 63-летний мужчина попал под заднее левое колесо».

От полученных травм собственник Mitsubishi Fuso получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.