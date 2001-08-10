Тихоокеанское
информационное агентство
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10:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В селе Леонидово горела баня

В селе Леонидово горела баня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 ноября в 16.45 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Леонидово, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».

Пожарные прибыли на место в 16.58. К этому моменту открытым пламенем горела баня на площади 20 квадратных метров.

Пожар локализовали в 17.26, а в 20.00 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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