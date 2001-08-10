Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2023
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В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
09:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на проспекте Мира из-за аварии образовалась пробка

В Южно-Сахалинске на проспекте Мира из-за аварии образовалась пробка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске утром 21 ноября автомобилисты встали в большую пробку из-за ДТП на проспекте Мира. На перекрёстке столкнулись Toyota Hilux и Honda Airwave, пишет astv.ru.

 Авария произошла на пересечении с улицей Пуркаева. Очевидцы сообщили, что, по предварительным данным, Toyota Hilux двигалась с востока на запад и при повороте на проспект не уступила дорогу иномарке.

 В результате аварии никто не пострадал.

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