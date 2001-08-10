В Южно-Сахалинске на проспекте Мира из-за аварии образовалась пробка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске утром 21 ноября автомобилисты встали в большую пробку из-за ДТП на проспекте Мира. На перекрёстке столкнулись Toyota Hilux и Honda Airwave, пишет astv.ru.

Авария произошла на пересечении с улицей Пуркаева. Очевидцы сообщили, что, по предварительным данным, Toyota Hilux двигалась с востока на запад и при повороте на проспект не уступила дорогу иномарке.

В результате аварии никто не пострадал.