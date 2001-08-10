В селе Чехов горели два автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 ноября в 23.56 в диспетчерскую Чеховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в районе улицы Северной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "Управление противопожарной службы Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 23.59. К этому моменту открытым пламенем горели два автомобиля на площади 8 квадратных метров. Существовала угроза рядом стоящим гаражам.

Пожар локализовали в 00.10, а в 00.22 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.