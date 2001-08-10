Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2023
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09:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка пыталась незаконно привезти из Китая 19 килограммов запчастей на башенный кран

Сахалинка пыталась незаконно привезти из Китая 19 килограммов запчастей на башенный кран

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запчасти на башенный кран обнаружили сахалинские таможенники в багаже россиянки, прибывшей авиарейсом из Харбина. Женщина приобрела запасные части в Китае и ввозила на Сахалин без декларирования, в качестве товаров для личного пользования, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Объемный багаж пассажирки привлек внимание таможенников в аэропорту Южно-Сахалинска. В коробке, которую женщина везла в сопровождаемом багаже, оказалось 19 кг запасных частей на башенный кран. Как выяснилось, женщина является индивидуальным предпринимателем и владельцем спецтехники, которую сдает в аренду. Приобретенные в Китае запчасти она предполагала использовать в предпринимательских целях.

Сахалинская таможня изъяла товар и возбудила дело об административном правонарушении по факту недекларирования (ч.1 ст. 16.2 КоАП). Россиянке грозит штраф.

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