Сахалинка пыталась незаконно привезти из Китая 19 килограммов запчастей на башенный кран

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запчасти на башенный кран обнаружили сахалинские таможенники в багаже россиянки, прибывшей авиарейсом из Харбина. Женщина приобрела запасные части в Китае и ввозила на Сахалин без декларирования, в качестве товаров для личного пользования, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Объемный багаж пассажирки привлек внимание таможенников в аэропорту Южно-Сахалинска. В коробке, которую женщина везла в сопровождаемом багаже, оказалось 19 кг запасных частей на башенный кран. Как выяснилось, женщина является индивидуальным предпринимателем и владельцем спецтехники, которую сдает в аренду. Приобретенные в Китае запчасти она предполагала использовать в предпринимательских целях.

Сахалинская таможня изъяла товар и возбудила дело об административном правонарушении по факту недекларирования (ч.1 ст. 16.2 КоАП). Россиянке грозит штраф.