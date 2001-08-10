Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2023
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09:46, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бывшего главврача Холмской ЦРБ будут судить за то, что купил для нужд больницы разваливающееся здание

Бывшего главврача Холмской ЦРБ будут судить за то, что купил для нужд больницы разваливающееся здание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области в суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего главного врача ГБУЗ "Холмская центральная районная больница" за превышение должностных полномочий, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главного врача ГБУЗ "Холмская центральная районная больница" за приискание в целях приобретения в собственность региона заведомо непригодного для эксплуатации объекта недвижимого имущества и последующее непринятие мер к его сохранности.

Уголовное дело возбуждено по материалам, направленным прокурором Сахалинской области в следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, для решения вопроса об уголовном преследовании.

В ходе расследования следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области при надзорном и координационном сопровождении прокуратуры области установлено, что в период с 23.05.2017 по 05.12.2022 бывший главный врач ГБУЗ "Холмская центральная районная больница", действуя умышленно, подыскала в целях приобретения в собственность Сахалинской области заведомо непригодный для эксплуатации объект недвижимого имущества для нужд ГБУЗ "Холмская центральная районная больница".

Кроме того, после покупки здания обвиняемая не приняла мер к его сохранности. В последующем приобретенный объект недвижимого имущества был демонтирован.

Ущерб, причиненный бюджету Сахалинской области, составил более 61 млн рублей.

Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с причинением тяжких последствий).

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Уголовное дело 08.11.2023 направлено в Холмский городской суд для рассмотрения по существу.

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