Бывшего главврача Холмской ЦРБ будут судить за то, что купил для нужд больницы разваливающееся здание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области в суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего главного врача ГБУЗ "Холмская центральная районная больница" за превышение должностных полномочий, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главного врача ГБУЗ "Холмская центральная районная больница" за приискание в целях приобретения в собственность региона заведомо непригодного для эксплуатации объекта недвижимого имущества и последующее непринятие мер к его сохранности.

Уголовное дело возбуждено по материалам, направленным прокурором Сахалинской области в следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, для решения вопроса об уголовном преследовании.

В ходе расследования следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области при надзорном и координационном сопровождении прокуратуры области установлено, что в период с 23.05.2017 по 05.12.2022 бывший главный врач ГБУЗ "Холмская центральная районная больница", действуя умышленно, подыскала в целях приобретения в собственность Сахалинской области заведомо непригодный для эксплуатации объект недвижимого имущества для нужд ГБУЗ "Холмская центральная районная больница".

Кроме того, после покупки здания обвиняемая не приняла мер к его сохранности. В последующем приобретенный объект недвижимого имущества был демонтирован.

Ущерб, причиненный бюджету Сахалинской области, составил более 61 млн рублей.

Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с причинением тяжких последствий).

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Уголовное дело 08.11.2023 направлено в Холмский городской суд для рассмотрения по существу.