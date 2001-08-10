В Уссурийске убийца явился в полицию с повинной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уссурийске задержали нескольких человек, подозреваемых в убийстве 29-летнего владельца Toyota Land Cruiser, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, возле магазина на Владивостокском шоссе произошла ссора между убитым с его приятелем и другой группой людей. В ходе конфликта участники начали стрелять, в это же время 27-летний подозреваемый взял охотничье ружье и выстрелил в водителя Land Cruiser. Подозреваемые с места преступления скрылись, пострадавший умер от полученных травм в больнице.

Осознав, что у следователей есть изобличающие его улики, стрелок сам явился в следственный отдел и сдал орудие преступления.

В зависимости от роли каждого, задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.