Тихоокеанское
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10:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В селе Бошняково ликвидировали возгорание бесхозного строения

В селе Бошняково ликвидировали возгорание бесхозного строения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 ноября в 16.45 в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Бошняково, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 16.47. К этому моменту открытым пламенем горело бесхозное строение по всей площади 24 квадратных метра.

Пожар локализовали в 17.04, а в 18.00 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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