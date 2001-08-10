Во Владивостоке школьнице стало плохо в такси, и водитель отобрал у нее сумку в счет компенсации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке таксист во время конфликта с несовершеннолетней, которой стало плохо в автомобиле по пути домой поздней ночью, забрал ее сумку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

В полицию обратился отец 16-летней девушки и сообщил, что его дочь вернулась домой испуганной и без личных вещей.

Установлено, что школьница, возвращаясь домой поздней ночью, поймала такси в районе улицы Набережной. По дороге потерпевшей стало плохо, впоследствии у нее открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона автомобиля. В ходе словесного конфликта пассажирка выбежала из такси. В этот момент таксист схватил ее сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия.

Сотрудники полиции задержали 29-летнего таксиста. Он признался и принес извинения. Потерпевшей возвращены ее вещи.

На водителя такси возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство". Мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев.

Отцу несовершеннолетней выписан административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Со школьницей и ее законным представителем инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.