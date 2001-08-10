Житель Камчатки три года добивался возврата денег за несостоявшийся круиз в Майами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четыре года потребовалось жителю Камчатского края, чтобы вернуть деньги за билеты на круизный лайнер в Майами. О тяжбе сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Камчатский краевой суд.

В декабре 2019 года мужчина обратился в туристическое агентство с просьбой забронировать для него и членов его семьи тур на круизном лайнере в Майами. Путешествие должно было состояться в мае 2020 года.

Планы нарушила пандемия. За два месяца до начала круиза, в марте 2020-го, стало известно о росте в мире случаев заражения коронавирусной инфекцией, в связи с чем нахождение в США было небезопасным. Кроме этого, прекратилось авиасообщение между Россией и иностранными государствами. Камчатцу пришлось отказаться от путешествия.

Около 140 тысяч рублей, внесённые за путёвку, были на депозите туристической компании. Клиенту дали ваучер, который он мог потратить на уплату другого путешествия. Документ действовал до конца 2021 года.

Воспользоваться ваучером клиент не смог и в ноябре 2021 года решил вернуть деньги. В соответствии с законом они должны были поступить на его счёт в течение года - до конца 2022-го, однако этого так и не произошло. Тогда мужчина обратился в суд, требуя взыскать с турагентства не только стоимость путёвки, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, а также компенсацию морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя.

Рассматривавший дело Петропавловск-Камчатский городской суд привлёк в качестве соответчика туроператора, который по договору с туристическим агентством должен был организовать путешествие. Требования истца были удовлетворены частично - стоимость путёвки ему должны были вернуть. Размер компенсации морального вреда и процентов за пользование чужими деньгами суд снизил.

Ответчик - туроператор - обжаловал это решение. Камчатский краевой суд, рассмотрев материалы дела, оставила решение первой инстанции без изменения. Таким образом житель Камчатки всё-таки вернёт свои деньги за несостоявшийся круиз.