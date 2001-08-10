Сахалинец, испугавшись уголовной ответственности, погасил родительский долг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы разыскали должника по алиментам и убедили его погасить крупную задолженность перед своим сыном, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 в отношении гражданина на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Должник, достоверно знающий о требовании судебного решения и исполнительного документа, к выплате алиментов надлежащим образом приступать не желал.

Проверка имущественного положения не установила наличие официального дохода и денежных средств в кредитных организациях. Более того, застать гражданина по адресу, указанном в исполнительном документе, судебному приставу не удавалось, в связи с чем должник был объявлен в розыск.

В ходе совершения исполнительных действий сахалинец был установлен, а затем доставлен в отделение для отобрания объяснений и составления протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов более 2 месяцев без уважительных причин. Решением суда мужчина признан виновным в уклонении от уплаты алиментных платежей с назначением наказания в виде отбывания 20 часов обязательных работ.

Вместе с тем, мужчина, осознав после беседы с сотрудником органа принудительного исполнения, что дальнейшее игнорирование обязанности выплачивать родному сыну алименты обернётся для него уголовной ответственностью в соответствии со ст. 157 УК РФ и арестом имущества, в кратчайшие сроки погасил задолженность в размере 891 тыс. рублей в полном объёме.