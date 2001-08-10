Тихоокеанское
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09:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Курильские пожарные ликвидировали возгорание трех гаражей

Курильские пожарные ликвидировали возгорание трех гаражей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 октября в 15:51 в диспетчерскую Курильского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Ленинского Комсомола, рассказали ТИА "Острова" в "Управлении противопожарной службы Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 15.53. К этому моменту открытым пламенем горели 2 гаража, огонь перешел на третий гараж. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Пожар локализовали в 16.11, а в 17.17 полностью ликвидировали.

В тушении пожара задействованы 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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