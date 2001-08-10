Сахалинцев будут судить за то, что заправлялись за казенный счет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу "Ногликский" возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего и 48-летнего местных жителей, в деяниях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения проверки установлено, что 23 августа 2023 года подозреваемые, являясь работниками одного Общества с ограниченной ответственностью, находясь на автозаправочной станции, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества, вверенного организацией, путем растраты из корыстных побуждений произвели заправку автомобиля неустановленного лица бензином. Своими действиями граждане причинили Обществу материальный ущерб.

В настоящее время проводится предварительное расследование, в рамках которого могут быть установлены аналогичные факты.

Материал подготовлен на основе предварительных данных