Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2023
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15:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцев будут судить за то, что заправлялись за казенный счет

Сахалинцев будут судить за то, что заправлялись за казенный счет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу "Ногликский" возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего и 48-летнего местных жителей, в деяниях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения проверки установлено, что 23 августа 2023 года подозреваемые, являясь работниками одного Общества с ограниченной ответственностью, находясь на автозаправочной станции, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества, вверенного организацией, путем растраты из корыстных побуждений произвели заправку автомобиля неустановленного лица бензином. Своими действиями граждане причинили Обществу материальный ущерб.

В настоящее время проводится предварительное расследование, в рамках которого могут быть установлены аналогичные факты.

Материал подготовлен на основе предварительных данных

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