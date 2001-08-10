Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка в Углегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту нападения бездомной собаки на 7-летнего ребенка в районе одного из жилых домов по ул. Пионерской организовано проведение доследственной проверки.

В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации муниципального образования, ответственных за отлов животных без владельцев, а также приняты меры профилактического характера.