Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2023
Сейчас 17:37
93,22|98,35|66,91
Руководитель предприятия привлекается к уголовной ответственности за налоговое преступление
09:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка в Углегорске

Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка в Углегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту нападения бездомной собаки на 7-летнего ребенка в районе одного из жилых домов по ул. Пионерской организовано проведение доследственной проверки.

В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации муниципального образования, ответственных за отлов животных без владельцев, а также приняты меры профилактического характера.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?