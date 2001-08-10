10:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Один человек спасен на пожаре в Долинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 октября в 15.04 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Хабаровской.
Пожарные прибыли на место в 15.08. К этому моменту наблюдалось задымление в подъезде и в одной из квартир жилого многоквартирного дома. На месте работало звено газодымозащитников. Огнеборцами был спасен один человек.
Пожар локализовали в 15.12, а в 15.40 полностью ликвидировали.
В тушении пожара задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Пресс-служба ОКУ «Управление ППС»
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