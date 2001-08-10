Один человек спасен на пожаре в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 октября в 15.04 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Хабаровской.

Пожарные прибыли на место в 15.08. К этому моменту наблюдалось задымление в подъезде и в одной из квартир жилого многоквартирного дома. На месте работало звено газодымозащитников. Огнеборцами был спасен один человек.

Пожар локализовали в 15.12, а в 15.40 полностью ликвидировали.

В тушении пожара задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Пресс-служба ОКУ «Управление ППС»