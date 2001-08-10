В Тымовском при тушении пожара найдены два тела без признаков жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении возгорания в одном из частных домов по ул. Западной в пгт. Тымовское тел 74-летнего мужчины и 51-летней женщины организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении местных жителей преступления не обнаружено, для установления причин их смерти и возникновения пожара назначен ряд судебных исследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.