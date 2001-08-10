Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2023
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15:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На туристов во Владивостоке напала змея

На туристов во Владивостоке напала змея

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Владивостока наткнулись на ядовитую змею, когда прогуливались на Форте №3. Такое "соседства" людям не понравилось и они попытались прогнать хладнокровную мадам. Однако та решила не давать себя в обиду и попыталась напасть на приморцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канале.

"Греется на солнышке. Сейчас я ее покашмарю, чтоб она сама ушла", - заявил мужчина.

После этого турист попытался прогнать змею палкой, отметим при этом, что та "кусается". Однако, пользовали социальной сети не оценили поступок мужчины:

"Сами докапались до змеи. Лежала, грелась, никого не трогала. Обойдите, да и все. Это же не она к вам домой пришла";

"Вот зачем ее трогать? Потом прибьют и скажут, что кидалась";

"Вот это у нас народ!";

"Что вы трогаете не винных? Лежит, да лежит. Пройдите мимо".

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