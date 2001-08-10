Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае началось мощное извержение вулкана Безымянный. Согласно спутниковым данным KVERT пепловое облако поднялось до 10 - 11 километров над уровнем моря. Вулкану присвоен красный код авиаопасности, пишет ТК "41 Регион".

"Пароксизмальное извержение вулкана Безымянный происходит!!!", - сообщают в телеграм-канале организации сотрудники ИВиС ДВО РАН.

К слову, пароксизмальным называют особо сильное извержение вулкана, представляющее собой самую бурную и напряженную стадию данного цикла. Во время нее вскрывается вся полость кратера.

В настоящее время, по данным ученых, пепловое облако, выброшенное вулканом Безымянный, перемещается на север, северо-восток. Его размеры достигают 36 на 36 километров.

Специалисты также опубликовали прогноз перемещения пепла. В ближайшее время он в незначительном объеме может выпасть в Ключах, Козыревске и Майском Усть-Камчатского района.