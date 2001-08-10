В Южно-Сахалинске пропал подросток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится доследственная проверка по факту безвестного отсутствия 14-летнего Александра Валентиновича Антанайтиса, который 18.10.2023 ушёл из дома в областном центре и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Приметы: рост примерно 170 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы. Был одет: чёрная куртка с капюшоном, чёрные джинсы, серые кроссовки. При себе имел светлый портфель с оранжевыми надписями.

Особые приметы: татуировка на ноге на голеностопе, на руке татуировка в виде крестика, на левом ухе прокол от серёжки.

Лиц, которым что-либо известно о месте нахождении несовершеннолетнего или об обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по тел.: 789-421, 789-648, +7 984 184-10-10, WhatsApp +7 962 120-66-98.