В Южно-Сахалинске пропал подросток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится доследственная проверка по факту безвестного отсутствия 14-летнего Александра Валентиновича Антанайтиса, который 18.10.2023 ушёл из дома в областном центре и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Приметы: рост примерно 170 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы. Был одет: чёрная куртка с капюшоном, чёрные джинсы, серые кроссовки. При себе имел светлый портфель с оранжевыми надписями.
Особые приметы: татуировка на ноге на голеностопе, на руке татуировка в виде крестика, на левом ухе прокол от серёжки.
Лиц, которым что-либо известно о месте нахождении несовершеннолетнего или об обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по тел.: 789-421, 789-648, +7 984 184-10-10, WhatsApp +7 962 120-66-98.
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