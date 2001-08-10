Жителя Сахалина подозревают в незаконной заготовке 12 килограммов красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение представителя Сахалино-Курильского территориального управления федерального агентства по рыболовству о выявлении факта незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В дальнейшем участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городскому округу «Долинский» были установлены обстоятельства противоправной детальности местного жителя.

Как выяснилось, в ночь с 15 на 16 сентября 47-летний гражданин, находясь на реке Большой Такой, а именно в 800 метрах северо-западнее от дома № 5 по улице Быкова в селе Сокол, умышленно, незаконно в местах нереста рыб лососевых пород запрещенным орудием (сачком) произвел вылов рыбы кеты.

Затем из неё заготовил 12 килограмм икры сырец стоимостью 27 455 рублей за один килограмм, чем причинил государству особо крупный ущерб на сумму почти 342 тысячи рублей.

В отношении данного гражданина отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Долинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ.