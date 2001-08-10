Жителя Сахалина подозревают в незаконной заготовке 12 килограммов красной икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение представителя Сахалино-Курильского территориального управления федерального агентства по рыболовству о выявлении факта незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В дальнейшем участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городскому округу «Долинский» были установлены обстоятельства противоправной детальности местного жителя.
Как выяснилось, в ночь с 15 на 16 сентября 47-летний гражданин, находясь на реке Большой Такой, а именно в 800 метрах северо-западнее от дома № 5 по улице Быкова в селе Сокол, умышленно, незаконно в местах нереста рыб лососевых пород запрещенным орудием (сачком) произвел вылов рыбы кеты.
Затем из неё заготовил 12 килограмм икры сырец стоимостью 27 455 рублей за один килограмм, чем причинил государству особо крупный ущерб на сумму почти 342 тысячи рублей.
В отношении данного гражданина отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Долинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:58 Сегодня Новую театральную сцену открыли на Сахалине
09:18 Сегодня Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
08:43 Сегодня В Южно-Сахалинске прошли лекции специалиста из Российского этнографического музея
09:23 Сегодня В Корсакове обновят уличное освещение
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
15:36 12 Октября Графический роман дальневосточных художников об адмирале Невельском эксклюзивно вышел в библиотеке "Строки"
12:49 13 Октября Аллею сахалинской вишни высадили в Мастерской управления "Сенеж"
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Выбор редакции
- 14:44 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная осени
- 16:03 17 Октября На Сахалине и Курилах с начала года привели в порядок почти 1400 дворов
- 15:06 16 Октября "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
- 10:42 16 Октября У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?