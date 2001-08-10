На Сахалине будут судить серийных угонщиков автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Троицкое, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что с 9 по 15 мая молодые люди, преимущественно в ночное время, прогуливаясь по улицам областного центра, выискивали автомобили, чтобы угнать, а после бросали транспортные средства в Троицком.

Заранее вступив в предварительный сговор и распределив между собой роли. Один из подельников должен был наблюдать за окружающей обстановкой, второй - проникнуть в авто и попытаться завести его. Обращали внимание на транспортные средства, которые не были заперты и оборудованы сигнализацией.

Таким образом фигуранты неправомерно завладели двумя автомобилями, совершив преступления тем самым, предусмотренные п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Помимо этого, в период с 21 по 25 мая один из обвиняемых 6 раз пытался угонять автомобили уже самостоятельно. 4 попытки были успешными. Молодой человек следил за обстановкой и открывал водительские двери, заранее прихваченным инструментом и скрывался с места преступления, а покатавшись по улицам города, также бросал транспортные средства на территории родного села.

Так же 14 мая этого года обвиняемые, договорившись между собой, решили угнать со двора по улице Карьерной Южно-Сахалинска два мопеда. По отработанной схеме они повредили замки на противоугонных устройствах, откатили в безопасное место, где завели и скрылись с места преступления. Похищенное имущество они впоследствии продали третьим лицам, общий ущерб составил 112 3000 рублей.

Они же 15 мая, находясь в селе Дальнее, при помощи отвертки открыли водительские двери автомобиля, нашли в бардачке ключ, завели машину и скрылись. В дальнейшем транспортное средство они продали, а деньги потратили по своему усмотрению. Ущерб составил 200 000 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемые совершили преступления, предусмотренные п.п. а, в ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.