Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2023
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16:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За опоздание на службу на 4,5 месяца сахалинца приговорили к шести годам колонии

За опоздание на службу на 4,5 месяца сахалинца приговорили к шести годам колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине вынесли приговор военнослужащему, который не прибыл в воинскую часть в период мобилизации и больше четырёх месяцев проводил время по своему усмотрению. Его отправили в колонию общего режима на 6 лет, сообщает astv.ru.

Как сообщает Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд, военнослужащий не явился в воинскую часть в Приморье в феврале 2023 года, при этом уважительных причин на это не имел. Он проживал в областном центре и Холмском районе до конца июня, а после сам пришёл в военный следственный отдел.

Мужчину осудили по ч. 5 ст. 337 УК РФ. После вынесения решения его заключили под стражу.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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