Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2023
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15:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за десятки пойманной горбуши и 10 кг икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием Отделения МВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении сахалинца по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило телефонное сообщение инспектора СКТУ о том, что на реке Туровка, протекающей в Мака­ровском районе, выявлен факт незаконного вылова ВБР. Как выяснилось, ночью в конце августа 28-летний житель районного центра, находясь на миграционном пути к местам нереста рыбы семейства лососевых в устье р. Туровка, с применением запрещённого орудия лова (ставной рыболовной сети), незаконно выловил 46 экземпляров рыбы горбуши семейства лососевых, а также заготовил более 10 кг икры лососевых пород вида горбуша.

Согласно Таксам для исчис­ления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, своими противоправными действиями мужчина причинил особо крупный ущерб на общую сумму более 370 тысяч рублей.

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