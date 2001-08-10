Сахалинца будут судить за десятки пойманной горбуши и 10 кг икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дознанием Отделения МВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении сахалинца по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило телефонное сообщение инспектора СКТУ о том, что на реке Туровка, протекающей в Макаровском районе, выявлен факт незаконного вылова ВБР. Как выяснилось, ночью в конце августа 28-летний житель районного центра, находясь на миграционном пути к местам нереста рыбы семейства лососевых в устье р. Туровка, с применением запрещённого орудия лова (ставной рыболовной сети), незаконно выловил 46 экземпляров рыбы горбуши семейства лососевых, а также заготовил более 10 кг икры лососевых пород вида горбуша.
Согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, своими противоправными действиями мужчина причинил особо крупный ущерб на общую сумму более 370 тысяч рублей.
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