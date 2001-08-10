Сахалинец попросил у знакомой 500 рублей, а в итоге снял с ее карты более 40 тысяч и сломал кредитку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнегожителя планировочного района Ново-Александровска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что утром 18 июля 2023 фигурант пришел к своей знакомой, которая проживает в Южно-Сахалинске, чтобы одолжить у нее денег. Женщина сказала, что наличности у неё нет и дала свою карту, назвав от нее пин-код, что бы он снял себе 500 рублей. Также она попросила снять 1000 рублей, что бы на эти деньги он купил ей продукты питания.
Когда на экране банкомата он увидел остаток на счёте, примерно 44 500, то решил снять все деньги и погасить долг по кредиту в сумме 30 000 рублей, остальное потратить по своему усмотрению. Ему удалось снять 43 500 рублей из-за установленного лимита. Остаток средств на счете он также решил потратить, на которые приобрёл алкогольную продукцию. Далее кредитку сломал и выкинул. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:29 Сегодня Житель Санкт-Петербурга проехал через всю Россию на трискутере
09:12 Сегодня На Камчатке со склона вулкана поднимаются облака пепла из-за горячих кусков лавы
09:59 Сегодня Против сахалинского предпринимателя возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы
- 10:12 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска разъясняют механизм взаимодействия с управляющими компаниями
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
15:36 12 Октября Графический роман дальневосточных художников об адмирале Невельском эксклюзивно вышел в библиотеке "Строки"
12:49 13 Октября Аллею сахалинской вишни высадили в Мастерской управления "Сенеж"
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Выбор редакции
- 16:03 Вчера На Сахалине и Курилах с начала года привели в порядок почти 1400 дворов
- 15:06 16 Октября "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
- 10:42 16 Октября У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
- 12:47 13 Октября Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?