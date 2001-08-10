Сахалинец попросил у знакомой 500 рублей, а в итоге снял с ее карты более 40 тысяч и сломал кредитку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнегожителя планировочного района Ново-Александровска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 18 июля 2023 фигурант пришел к своей знакомой, которая проживает в Южно-Сахалинске, чтобы одолжить у нее денег. Женщина сказала, что наличности у неё нет и дала свою карту, назвав от нее пин-код, что бы он снял себе 500 рублей. Также она попросила снять 1000 рублей, что бы на эти деньги он купил ей продукты питания.

Когда на экране банкомата он увидел остаток на счёте, примерно 44 500, то решил снять все деньги и погасить долг по кредиту в сумме 30 000 рублей, остальное потратить по своему усмотрению. Ему удалось снять 43 500 рублей из-за установленного лимита. Остаток средств на счете он также решил потратить, на которые приобрёл алкогольную продукцию. Далее кредитку сломал и выкинул. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.