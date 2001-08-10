Против сахалинского предпринимателя возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, подозреваемый, занимаясь строительной деятельностью в Макаровском районе, с февраля по апрель 2020 года не выплачивал работнику заработную плату. При этом у предпринимателя имелись достаточные денежные средства для своевременной оплаты задолженности.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в настоящее время принимаются меры к выплате задолженности в полном объеме.