Тихоокеанское
информационное агентство
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Против сахалинского предпринимателя возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы

Против сахалинского предпринимателя возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, подозреваемый, занимаясь строительной деятельностью в Макаровском районе, с февраля по апрель 2020 года не выплачивал работнику заработную плату. При этом у предпринимателя имелись достаточные денежные средства для своевременной оплаты задолженности.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в настоящее время  принимаются меры к выплате задолженности в полном объеме.

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