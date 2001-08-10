Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
Сейчас 13:46
97,29|102,52|66,91
В Поронайске выбран "Подъезд образцового содержания" по итогам сентября
13:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области начальник сельской почты взяла из кассы четверть миллиона

В Амурской области начальник сельской почты взяла из кассы четверть миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области бывший начальник сельского отделения почты обвиняется в присвоении денег. Уголовное дело в отношении женщины расследовали по статье о хищении имущества с использованием служебного положения. Преступление произошло в Мазановском районе, пишет ИА "Порт Амур".

 - По версии следствия, обвиняемая, занимая должность начальника сельского отделения почтовой связи Ивановский, с марта по май 2022 года, используя свое служебное положение, брала из кассы почтового отделения денежные средства, которые использовала на свои нужды. Общая сумма похищенного составила более 260 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.

Обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб.

 Прокурор Мазановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь обстоятельства этого преступления рассмотрит суд.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?