Сахалинка прописала троих иностранцев в частично нежилом доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С целью выявления фактов организации незаконной миграции иностранных граждан и проведения проверки участковым уполномоченным полиции и сотрудником отдела по вопросам миграции ОМВД России по Анивскому городскому округу был осуществлен выезд по адресу, где, согласно информационной базы, поставлены на миграционный учет три иностранных гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Прибыв на место в ходе визуального осмотра было установлено, что дом частично не жилой. Собственник данного помещения пояснила, что указанные иностранные граждане никогда не проживали в её жилом помещении, их местонахождение ей неизвестно.

В действиях указанной гражданки, жительницы села Троицкое, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Органом дознания возбуждено уголовное дело.