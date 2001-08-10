Пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, доставляют в больницы с помощью санавиации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Хасанском районе, доставляют во владивостокские больницы с помощью санитарной авиации, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Минздрав Приморья. К приему пациентов готовится Владивостокская клиническая больница №2.

Сразу после ДТП врачи Хасанской больницы оказали помощь 29 пострадавших, пятеро из них находились в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи были госпитализированы 18 человек, в том числе подросток 16 лет.

Девять пациентов с серьезными костными повреждениями отправят в краевую столицу.

Вчера в Хасанском районе автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет. В автобусе находился 51 человек, 48 русских туристов, двое сопровождающих и водитель - гражданин КНР. Следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП.