Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
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09:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, доставляют в больницы с помощью санавиации

Пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, доставляют в больницы с помощью санавиации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Хасанском районе, доставляют во владивостокские больницы с помощью санитарной авиации, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Минздрав Приморья. К приему пациентов готовится Владивостокская клиническая больница №2.

Сразу после ДТП врачи Хасанской больницы оказали помощь 29 пострадавших, пятеро из них находились в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи были госпитализированы 18 человек, в том числе подросток 16 лет.

Девять пациентов с серьезными костными повреждениями отправят в краевую столицу.

Вчера в Хасанском районе автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет. В автобусе находился 51 человек, 48 русских туристов, двое сопровождающих и водитель - гражданин КНР.  Следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП.

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