Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
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09:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке поселок Ключи накрывает пеплом Ключевского вулкана

На Камчатке поселок Ключи накрывает пеплом Ключевского вулкана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатский поселок Ключи утром 17 октября начало накрывать пеплом от выбросов вулкана Ключевская сопка. Занятия для школьников в связи с этим были отменены, сообщает ТК «41 Регион».

Жителей посёлка через громкоговорители призывают не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты. По данным ученых Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН накануне, 16 октября, высота пеплового выброса от вулкана составляла около 8000 метров над уровнем моря.

В настоящее время в восточной части полуострова продолжается извержение двух вулканов - Безымянного и Ключевского. Из-за пепловых выбросов, как ранее отмечали ученые, существует угроза для авиаперевозок. Специалисты-вулканологи продолжают мониторить обстановку.

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