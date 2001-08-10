На Камчатке поселок Ключи накрывает пеплом Ключевского вулкана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатский поселок Ключи утром 17 октября начало накрывать пеплом от выбросов вулкана Ключевская сопка. Занятия для школьников в связи с этим были отменены, сообщает ТК «41 Регион».

Жителей посёлка через громкоговорители призывают не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты. По данным ученых Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН накануне, 16 октября, высота пеплового выброса от вулкана составляла около 8000 метров над уровнем моря.

В настоящее время в восточной части полуострова продолжается извержение двух вулканов - Безымянного и Ключевского. Из-за пепловых выбросов, как ранее отмечали ученые, существует угроза для авиаперевозок. Специалисты-вулканологи продолжают мониторить обстановку.