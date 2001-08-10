Четверо сахалинцев получили уголовное дело, ограбив нового знакомого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей - трех парней и одной девушки, обвиняемых в совершении грабежа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что поздним вечером 2 августа указанные лица отдыхали в сквере Энергетиков областного центра. Там они и познакомились с потерпевшим.
Поболтав недолгое время, последний сообщил, что пойдет домой и попрощался с ними. Когда заявитель отошел от них, один из фигурантов предложил своим знакомым похитить у него мобильный телефон. Компания ответила согласием, вступив таким образом в преступный сговор.
Согласно распределенным ролям, сначала девушка догнала потерпевшего, сказала, что тоже идет домой и предложила составить компанию. Ее задачей было отвести молодого человека на безлюдный участок улицы, под предлогом того, чтобы сократить путь. Когда они дошли до подходящего места, злоумышленники напали на потерпевшего. Применив к нему физическую силу, они отняли телефон, после чего скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила 13 тысяч 948 рублей.
Таким образом обвиняемые совершили преступление, предусмотренное п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для здоровья. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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