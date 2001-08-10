Сахалинец решил продать машину, но сын его опередил, а деньги потратил
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в самоуправстве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в декабре минувшего года отец фигуранта поругался со своей супругой и переехал на время жить к нему. Сам обвиняемый приходится сыном от первого брака.
За время его проживания фигурант узнал, что отец планирует продать автомобиль стоимостью 750 тысяч рублей. Как тот пояснил, машина приобреталась за его средства, но по документам была оформлена на пасынка.
Обвиняемый предложил помощь в том, чтобы продать данное транспортное средство, на что отец ответил ему отказом. Однако это не остановило фигуранта. Понимая, что автомобиль находится в собственности другого лица, он сначала вывез его с места парковки при помощи кран-балки, а впоследствии перепродал по интернет-объявлению. Деньги при этом он истратил по своему усмотрению.
Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ, - самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.
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