Полицейские Владивостока за одну ночь предотвратили четыре драки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жаркие выходные выдались у владивостокцев, и дело здесь не только в погоде. За одну ночь полицейские предотвратили четыре драки, девятерых привлекли к административной ответственности, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Одного человека полицейские доставили в отдел в неадекватном состоянии и передали бригаде психиатрической помощи. Также были проверены точки общественного питания на предмет соблюдения правил реализации крепкой алкогольной продукции.