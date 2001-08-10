Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2023
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09:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полицейские Владивостока за одну ночь предотвратили четыре драки

Полицейские Владивостока за одну ночь предотвратили четыре драки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жаркие выходные выдались у владивостокцев, и дело здесь не только в погоде. За одну ночь полицейские предотвратили четыре драки, девятерых привлекли к административной ответственности, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Одного человека полицейские доставили в отдел в неадекватном состоянии и передали бригаде психиатрической помощи. Также были проверены точки общественного питания на предмет соблюдения правил реализации крепкой алкогольной продукции.

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