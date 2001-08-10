Житель Амурской области избил сожительницу, и запретил ей обращаться в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амурчанин избил сожительницу и запретил ей обращаться в больницу. В итоге женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, а его ждет суд, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает УМВД, 28-летнего жителя поселка Магдагачи обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в конце апреле текущего года после совместного распития спиртных напитков, между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт. Гражданин приревновал женщину, когда та общалась по телефону. В ходе ссоры злоумышленник причинил своей оппонентке телесные повреждения", - говорится в информации ведомства.

Спустя некоторое время пара помирилась. В течение нескольких недель амурчанка ходила на работу, но часто жаловалась мужчине на головные боли, однако он запрещал ей обращаться за помощью. 19 мая женщину госпитализировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

"В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину в совершении преступления он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Собранные материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", - добавили в УМВД.