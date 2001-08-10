Сахалинец нашел ночлег для не сумевшего улететь с острова пассажира и обокрал его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом УМВД России по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего гражданина по факту присвоение денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, вечером 1 марта фигурант познакомился с мужчиной, который собирался улететь из Южно-Сахалинска в Воронеж, но не смог приобрести билет на самолет. В ходе распития спиртных напитков, так как потерпевшему негде было ночевать, фигурант предложил последнему переночевать у его знакомой. Они пришли в гости к знакомой фигуранта и стали все вместе продолжать распивать алкогольные напитки.
Утром потерпевший попросил фигуранта сходить в банкомат и обналичить его денежные средства в сумме 70 тысяч рублей, из которых 60 000 рублей он попросил вернуть ему наличными для покупки авиабилетов. А на остальные 10 тысяч купить алкоголь и продукты питания. Для этой цели потерпевший разблокировал свой телефон, ввел пароль в мобильном приложении банка и передал фигуранту телефон с открытым приложением для перевода денежных средств.
Фигурант, увидев, что на счету потерпевшего находится около 200 000 рублей, перевел 70 000 рублей на карту своего племянника, которой он пользовался. После того как он осуществил перевод, он решил оставить денежные средства в суме 60 000 рублей себе, посчитав, что потерпевший не вспомнит об этом, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Он обналичил деньги и потратил 70 тысяч рублей на личные нужды. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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