За угрозу убийством сахалинка получила реальный срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По требованию прокурора Смирныховского района жительница пгт. Смирных осуждена к реальному сроку лишения свободы за высказанную фразу угрозы убийства с применением пневматического пистолета, рассказали ТИА «Острова» в региональной прокуратуре

В рамках надзора за процессуальной деятельностью органов дознания прокуратурой Смирныховского района установлено, что в апреле 2023 года в дежурную часть ОМВД России по ГО «Смирныховский» поступило сообщение от жительницы пгт. Смирных по факту высказывания в ее адрес угрозы убийством жительницей муниципального образования с направлением в ее лицо пневматического пистолета.

Надзирающим прокурором установлено, что должная оценка действиям жительницы муниципального образования не дана, по сообщению потерпевшей сотрудниками полиции принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Отменяя принятое решение территориального органа МВД России, прокурором указано о необходимости возбуждения уголовного дела в связи с установлением факта реального восприятия потерпевшей угрозы жизни и здоровью.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по требованию прокурора, получены достаточные доказательства виновности лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ. По итогу расследования уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для его рассмотрения по существу.

Приговором мирового судьи судебного участка № 14 в Смирныховском районе с учетом позиции государственного обвинителя и наличия непогашенной судимости подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбытием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.