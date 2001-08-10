Сахалинец угнал машину у знакомой, а встретив по пути автоинспекцию - устроил гонки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 октября в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 37-летней местной жительницы. Гражданка сообщила, что со двора дома по улице 40 лет ВЛКСМ был угнан ее автомобиль, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Как оказалось, потерпевшая приехала в гости на своей машине, но за рулем находился её знакомый. Потерпевшая осталась ночевать у друзей. Поскольку в гостях женщина употребляла спиртное, утром она решила поехать домой на такси, а автомобиль забрать позже.

Днём заявительнице позвонили и сообщили, что машины во дворе нет. Кроме того, оказалось, что её приятель тоже покинул компанию, а ключи от транспортного средства остались у него.

Впоследствии выяснилось, что указанный гражданин решил поехать прокатиться без разрешения за то законной владелицы. Сев за руль, подозреваемый поехал по городу, но в скором ему на глаза попался экипаж дорожно-патрульной службы.

Боясь быть пойманным инспекторами, мужчина прибавил газу, чтобы пропасть из их поля зрения, затем бросил автомобиль и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали подозреваемого. 36-летний ранее неоднократно судимый фигурант был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (угон).