На Курилах туристка обварила ногу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Кунашире произошло ЧП: одна из туристок получила травму ноги во время путешествия 12 октября. О произошедшем сообщает astv.ru ссылаясь на Telegram-канал Оксаны Ризнич "Туризм на Южных Курилах".

"В кальдере вулкана Головнина "гиды" потащили людей, куда не надо. И в результате несчастный случай - обваренная нога до паха у туристки", - сообщает автор канала.

Она отметила, что это, возможно, случилось из-за непрофессионализма некоторых гидов, которые не ознакомились с рекомендациями на сайте заповедника.