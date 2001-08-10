Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2023
Сейчас 17:51
96,99|103,04|66,91
На улицах Ленина и Комсомольской в Южно-Сахалинске в субботу, 14 октября, будет ограничено движение транспорта
11:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Курилах туристка обварила ногу

На Курилах туристка обварила ногу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Кунашире произошло ЧП: одна из туристок получила травму ноги во время путешествия 12 октября. О произошедшем сообщает astv.ru ссылаясь на Telegram-канал Оксаны Ризнич "Туризм на Южных Курилах".

"В кальдере вулкана Головнина "гиды" потащили людей, куда не надо.  И в результате несчастный случай -  обваренная нога до паха у туристки", - сообщает автор канала.

Она отметила, что это, возможно, случилось из-за непрофессионализма некоторых гидов, которые не ознакомились с рекомендациями на сайте заповедника.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?